مسؤول أوروبي: استخدام شهادة التطعيم الأوروبية سيكون طوعيا

أكد تيري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، أن استخدام "شهادة الصحة" التي ستسري اعتبارا من الـ15 من يونيو سيكون طوعيا.

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ونقل موقع "الحقيقة الأوروبية" الإلكتروني عن بريتون المسؤول عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قوله إن الشهادة لن يحملها سوى من أراد تلقي التطعيم.

وحسب الموقع: "ما إن نتأكد من وجود وصول متساو إلى اللقاح لكل مواطن أوروبي يرغب في تلقي التطعيم، فمن المحبذ أن تكون لدينا آلية أو شهادة توثق حالته الصحية".

وسيتاح تشغيل النسخة الإلكترونية للشهادة على الهاتف الذكي أو طباعتها، وستكون سارية المفعول منذ 15 يونيو المقبل.

وذكر المسؤول الأوروبي أن ثمة خيارا بديلا للأشخاص الذين لا يرغبون الخضوع للتطعيم، وهو فحوص سريعة ستكون نتائجها ضرورية لكي يتمكنوا من ركوب الطائرة أو حضور فعالية ما.

وفي وقت سابق أكد خبير بالمفوضية الأوروبية طلب عدم الكشف عن هويته أن شهادة التطعيم الأوروبية ستكون في متناول متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي أيضا.

المصدر: إنترفاكس