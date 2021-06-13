وكالة الأدوية الأوروبية تستكمل تفتيش المنشآت لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

استكمل مفتشو وكالة الأدوية الأوروبية أعمال التفتيش للمنشآت التي يتم فيها إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال رئيس دائرة الوكالة للتهديدات الصحية واستراتيجيات التطعيم، ماركو كافاليري، في حديثه لصحيفة "La Stampa" والذي تم نشره اليوم الأحد: "أكملنا أعمال التفتيش في المنشآت وتنوقع وصول المعلومات التي تنقصنا". وامتنع عن تحديد المواعيد المحتملة لبحث الملف للموافقة على اللقاح الروسي، مضيفا في الوقت ذاته أن "الوكالة لن تعتمد في قرارها إلا على نسبة المخاطرة والفائدة".

وكانت الأوروبية الأوروبية أفادت في 4 مارس الماضي بأنها تبدأ عملية إجراءات الفحص المتسلسل للقاح "سبوتنيك V" الروسي. من جانب أشار مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي فهم للتوقيت التقريبي لتسجيل اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس