 
مباشر
عاجل
"بلومبرغ": "السبع الكبار" تدعو إلى إقامة علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا

وكالة الأدوية الأوروبية تستكمل تفتيش المنشآت لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

الصحة

وكالة الأدوية الأوروبية تستكمل تفتيش المنشآت لإنتاج لقاح
Sputnik
إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlzx

استكمل مفتشو وكالة الأدوية الأوروبية أعمال التفتيش للمنشآت التي يتم فيها إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
إسبانيا تطالب بإتاحة دخول متلقي لقاح
إسبانيا تطالب بإتاحة دخول متلقي لقاح "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي

وقال رئيس دائرة الوكالة للتهديدات الصحية واستراتيجيات التطعيم، ماركو كافاليري، في حديثه لصحيفة "La Stampa" والذي تم نشره اليوم الأحد: "أكملنا أعمال التفتيش في المنشآت وتنوقع وصول المعلومات التي تنقصنا". وامتنع عن تحديد المواعيد المحتملة لبحث الملف للموافقة على اللقاح الروسي، مضيفا في الوقت ذاته أن "الوكالة لن تعتمد في قرارها إلا على نسبة المخاطرة والفائدة".

وكانت الأوروبية الأوروبية أفادت في 4 مارس الماضي بأنها تبدأ عملية إجراءات الفحص المتسلسل للقاح "سبوتنيك V" الروسي. من جانب أشار مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي فهم للتوقيت التقريبي لتسجيل اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا