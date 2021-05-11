سان مارينو تستعد لفتح أبوابها للسياح الراغبين بالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

صرح معهد الحماية الاجتماعية في سان مارينو بأن السلطات مستعدة لإتاحة فرصة لتطعيم السياح الأجانب، باللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" بشرط القيام برحلتين إلى الجمهورية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فرانكو كافالي، المتحدث باسم معهد الحماية الاجتماعية، وهي الوكالة المسؤولة عن حملة التطعيم في البلاد ضد كورونا قوله: "لم نسجل حالات جديدة من كوفيد - 19 منذ 8 مايو، وقبل ذلك كانت هناك حالة أو حالتان في اليوم. الآن لا توجد إصابات جديدة خلال يومين أو ثلاثة. في السابق كانت هناك أيام من هذا القبيل أيضا، وأكثر من مرة".

واشار كافالي إلى وجود 24 إصابة بين سكان سان مارينو في الوقت الحالي، ووجود 56 آخرين في عزلة منزلية، فيما أعلنت سلطات سان مارينو أوائل شهر مايو، إغلاق قسم خاص بفيروس كورونا في مستشفى محلي بسبب نقص المرضى.

وفي سياق حديثه عن مساهمة اللقاح الروسي في الحد من العدوى، أشار المتحدث باسم معهد الحماية الاجتماعية إلى أن سبوتنيك يستخدم في 90 في المائة من حالات التطعيم.

وتفيد أحدث أرقام المعهد المختص بأن أكثر من 70 بالمائة من سكان سان مارينو تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الروسي.

وأشار كافالي إلى وجود بعض "الفائض" من جرعات سبوتنيك في البلاد، ما يسمح للسلطات المحلية بالبدء في تنظيم التطعيمات للأجانب، مضيفا قوله: "لقد اشترت سان مارينو جرعات أكثر مما هو ضروري للسكان، وقررت الحكومة أن الذين يرغبون في الحصول على اللقاح يمكنهم القدوم إلى هنا. سيكلف اللقاح 50 يورو، لذلك ستحتاج إلى القدوم إلى سان مارينو مرتين مع فترة استراحة 21 يوما وقضاء ثلاثة أيام هنا".

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن يوم الاثنين أن استخدام "سبوتنيك V" سمح لسان مارينو بأن تصبح أول دولة في أوروبا تهزم فيروس كورونا، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتزويد سان مارينو بدفعات إضافية من اللقاح لتنظيم سياحة التطعيم.

المصدر: نوفوستي