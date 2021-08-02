إيطاليا.. تحقيقات في طلب مخترقي موقع التطعيم ضد كورونا فدية بالبيتكوين

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها تحقق في طلب مهاجمي موقع مركز معالجة بيانات التطعيم ضد كورونا بمقاطعة لاتسيو في روما، فدية كبيرة بعملة البيتكوين لقاء إعادة تشغيله.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن "الهجوم السبيراني من خارج البلاد استمر لمدة 24 ساعة على الأقل وأوقف أنشطة بوابة الصحة الإلكترونية وشبكة التطعيم الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "لا تزال خدمة الحجز الإلكتروني للقاحات معطلة حتى صباح اليوم الاثنين، بسبب تشفير الجهات المتسللة لجميع ملفات مركز معالجة البيانات الخاصة بالمقاطعة".

ولم تحدد بعد التحقيقات التي تجريها شرطة البريد، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في روما، المنطقة الجغرافية مصدر البرمجيات الخبيثة التي أصابت خوادم المقاطعة.

المصدر: "آكي الإيطالية"