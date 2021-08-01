إيطاليا.. اختراق موقع تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا بإقليم لاتسيو

أعلنت سلطات إقليم لاتسيو الإيطالي أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق، ما يجعل تسجيل السكان لتطعيمهم ضد كورونا "مستحيلا" مؤقتا.

وقال مفوض الصحة في الإقليم أليسيو دي أماتو، إن "الاختراق العنيف بدأ بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت واستمر حتى مساء الأحد، وما زال الموقع مصابا بالشلل".

وأضاف: "المسجلون لتلقي اللقاح يوم الأحد حصلوا عليه، لكن العملية كانت بطيئة إذ تعين تسجيل البيانات يدويا".

وأشار إلى أنه "حتى الآن تلقى 70% من سكان لاتسيو ممن أعمارهم 12 عاما فما فوق تطعيمهم".

المصدر: "أ ب"