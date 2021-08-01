طالبان تقول إن مقاتليها شنوا هجوما بصواريخ على مطار قندهار جنوب أفغانستان

قالت حركة طالبان، اليوم الأحد، إن مقاتليها شنوا هجوما بصواريخ على مطار قندهار جنوب البلاد، لوقف "ضربات جوية للعدو".

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وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة قصفوا مطار قندهار بثلاثة صواريخ على الأقل، مضيفا أن الهدف كان إحباط الضربات الجوية التي تشنها القوات الحكومية الأفغانية.

وأضاف المتحدث "استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه كمركز لشن ضربات جوية علينا."

وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية وأن المدرج أصيب بأضرار جزئية.

وأكد المسؤولون أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

المصدر: رويترز