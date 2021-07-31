 
مباشر

أفغانستان.. "طالبان" تستهدف مجددا بعثة الأمم المتحدة في هرات

أخبار العالم

أفغانستان..
Reuters Jalil Ahmad
عناصر قوات الأمن الأفغانية في منطقة كذرة بولاية هرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy9o

شن مسلحو حركة "طالبان" مجددا هجوما على مجمع مبان تابع لمنظمة الأمم المتحدة وسط ولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وزارة الداخلية الأفغانية.

إقرأ المزيد
هجوم على مقر الأمم المتحدة في غرب أفغانستان ومقتل حارس واحد على الأقل
هجوم على مقر الأمم المتحدة في غرب أفغانستان ومقتل حارس واحد على الأقل

وقال المتحدث باسم الوزارة فواض أمان للوكالة اليوم السبت إن "جماعة "طالبان" الإرهابية جددت الهجوم على مقر الأمم المتحدة في منطقة كذرة بولاية هرات".

وأضاف أن القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن تتصدى لهجوم المسلحين.

وجاء نبأ استهداف المقر الأممي بعد يوم من تعرضه للهجوم الأول من قبل مسلحي الحركة الذي أسفر عن مقتل أحد الشرطة الأفغان.

المصدر: "داريو سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا