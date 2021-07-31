أفغانستان.. "طالبان" تستهدف مجددا بعثة الأمم المتحدة في هرات

شن مسلحو حركة "طالبان" مجددا هجوما على مجمع مبان تابع لمنظمة الأمم المتحدة وسط ولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وزارة الداخلية الأفغانية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة فواض أمان للوكالة اليوم السبت إن "جماعة "طالبان" الإرهابية جددت الهجوم على مقر الأمم المتحدة في منطقة كذرة بولاية هرات".

وأضاف أن القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن تتصدى لهجوم المسلحين.

وجاء نبأ استهداف المقر الأممي بعد يوم من تعرضه للهجوم الأول من قبل مسلحي الحركة الذي أسفر عن مقتل أحد الشرطة الأفغان.

المصدر: "داريو سبوتنيك"