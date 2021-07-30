مستشارون بريطانيون: الوقاية التي توفرها لقاحات كورونا ستتراجع مع مرور الوقت

أشار فريق استشاري بريطاني إلى أن الوقاية التي تؤمنها لقاحات كورونا من المرجح أن تتراجع بمرور الوقت، ما يحتم استمرار حملات التطعيم لسنوات.

وكتب فريق من علماء الفيروسات البارزين والمختصين بعلوم الأوبئة من إمبريال كوليدج لندن وجامعة برمينجهام وخدمة الصحة العامة في إنجلترا عريضة بعنوان "ما المدة المتوقعة لاستمرار التطعيم للوقاية من كوفيد؟".

وجاء في ملخص العريضة: "من المرجح للغاية أن المناعة التي خلقتها اللقاحات وقاية من عدوى سارس-كوف-2 ومن الإصابة بأعراض خطرة بسببه ستتراجع بمرور الوقت لكن بدرجة أقل فيما يتعلق بشدة الأعراض".

وأضاف العلماء: "من المرجح أيضا أن حملات التطعيم للوقاية من سارس-كوف-2 ستستمر لسنوات لكن حاليا لا نعلم ما هو التواتر الأمثل المطلوب لإعادة التطعيم لحماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر كوفيد".

المصدر: "رويترز"