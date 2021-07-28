بلينكن يجتمع مع مدير منظمة الصحة العالمية ويؤيد إجراء دراسة لمعرفة أصل "كوفيد-19"

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مدير منظمة الصحة العالمية وأكد دعم الولايات المتحدة لخطط المنظمة لإجراء دراسات إضافية لمعرفة أصول "كوفيد-19" بما في ذلك في الصين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مدينة الكويت وناقشا خطط إجراء مزيد من الدراسة حول أصل الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن "شدد على ضرورة أن تتم المرحلة المقبلة في وقت مناسب وأن تعتمد على أدلة وأن تكون شفافة ويقودها خبراء ولا يشوبها تدخل".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت في وقت سابق من الشهر الحالي جميع الدول إلى العمل معا للتحقيق في أصل فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول إصابة بشرية بـ"كوفيد-19" في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019، ورفضت الصين مرارا النظريات القائلة بأن الفيروس تسرب من أحد مختبراتها كما رفضت خططا لإجراء مزيد من الفحوصات على المعامل والأسواق في أراضيها.

المصدر: "رويترز"