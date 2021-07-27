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البيت الأبيض: سنلتزم بإرشادات خاصة بارتداء الكمامات حال  صدورها

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البيت الأبيض: سنلتزم بإرشادات خاصة بارتداء الكمامات حال  صدورها
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
المتحدثة بسام البيت الأبيض، جين بساكي.
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أكد البيت الأبيض أن موظفيه سيلتزمون بالإرشادات الخاصة بارتداء الكمامات داخل المجمع في حال إصدار مثل هذه التوجيهات من قبل الجهات الصحية المعنية بخصوص واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء: "سنلتزم بالإرشادات... وفي حال وضعنا في قائمة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية للمناطق الجغرافية التي يجب فيها ارتداء الكمامات داخل المباني فسنتبع هذه الإرشادات".

وأردفت أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد دائما أنه سيلتزم بنصائح الخبراء في مجال الرعاية الصحية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسبق أن نشرت "CNN" تقريرا قالت فيه إن المراكز الأمريكية ستصدر الثلاثاء إرشادات تنص على ضرورة ارتداء الكمامات داخل المباني بصرف النظر عما إذا تم تلقيح الحاضرين أم لا.

المصدر: وكالات

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