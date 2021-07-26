الدفاع التركية: مقتل جندي تركي في هجوم مسلح شمالي العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية، مساء الاثنين، بمقتل جندي تركي في هجوم مسلح شمالي العراق.

إقرأ المزيد

وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق من اليوم أن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية نوعية جديدة استهدفت منظمة "بي كا كا/ كي جي كي"، في منطقة هاكورك بشمال العراق.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال في تصريحات صحفية الاثنين إنه "تم تحييد 1581 إرهابيا في العمليات العسكرية شمالي العراق منذ مطلع 2021".

وردا على مقتل جنديين تركيين شمالي سوريا، قال آكار: "نفذنا العمليات اللازمة وتم تحييد 12 إرهابيا حتى الآن".

المصدر: RT + وكالات