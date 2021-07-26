تركيا: تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد "هاقان أتاش" بمنظمة "بي كا كا/ كي جي كي"، المسؤول عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في منطقة هاكورك بشمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن جهاز الاستخبارات تتبع تحركات "أتاش" المتواجد بشمال العراق منذ عام 2015.

وأوضحت أن تحييد (قتل) "أتاش" جاء في عملية استهدفته بالقرب من قرية في هاكورك، يوم 22 يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن "أتاش" كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في هاكورك، إلى جانب تنظيمه شؤون التجنيد لصالح تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني التركي).

في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا"، بشمال العراق وسوريا.

وفي بيان لها، الاثنين، أفادت الدفاع التركية بتحييد "إرهابي" في منطقة عمليات "المخلب – البرق"، وآخر في منطقة الزاب، بشمال العراق.

وأضاف البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد "إرهابي" آخر، في منطقة عمليات "نبع السلام" بشمال سوريا.

وأكد على مواصلة مكافحة وتحييد الإرهابيين دون توقف.

المصدر: الأناضول