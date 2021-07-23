الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء، إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء مماثلة، للرئيس الصيني، معربا فيها عن "عن بالغ التعازي، وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق".

وشهدت مدينة تشينغتشو، عاصمة إقليم خنان المكتظ بالسكان، وطأة الطقس السيئ هذا الأسبوع، إذ هطل عليها ما يعادل عاما كاملا من الأمطار في غضون بضعة أيام فحسب.

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وأسفرت الفيضانات الشديدة بسبب ذلك عن مقتل العشرات ممن حوصروا داخل المترو بالمدينة. كما أدت لانقطاع الكهرباء وتقطع السبل بالسكان في منازلهم ومكاتبهم ووسائل النقل العام.

المصدر: وكالات