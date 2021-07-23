الصين.. عمال الإنقاذ يستخدمون الحفارات لإنقاذ العالقين في الفيضانات وسط ارتفاع عدد الضحايا

أنقذ عمال الإغاثة باستخدام حفارات السكان العالقين، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت مدينة تشينغتشو في وسط الصين، مع ارتفاع عدد الضحايا في العديد من المقاطعات وسط البلاد.

ومع بدء انحسار مياه الفيضانات، استخدم عمال الإنقاذ في المدينة حفارات وقوارب مطاطية وطوافات لنقل بعض السكان إلى أراض جافة، وتوصيل مؤن إلى غيرهم من سكان المباني السكنية المرتفعة.

وتحملت تشينغتشو، عاصمة إقليم خنان المكتظ بالسكان، وطأة الطقس السيء في وسط البلاد هذا الأسبوع، إذ هطل عليها ما يعادل عاما كاملا من الأمطار في غضون بضعة أيام فحسب.

وأسفرت الفيضانات الشديدة بسبب ذلك عن مقتل العشرات ممن حوصروا داخل المترو بالمدينة. كما أدت لانقطاع الكهرباء وتقطع السبل بالسكان في منازلهم ومكاتبهم ووسائل النقل العام.

وتطوع بعض عمال الإنقاذ باستخدام حفارات نشرتها شركات تشييد محلية.

وأفادت السلطات في مقاطعة "خنان" (وسط)، اليوم، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 51 قتيلا.

وانتشر عشرات الآلاف من عمال الإنقاذ، بعضهم من الجيش في أنحاء إقليم خنان. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في الإقليم 33 شخصا.

واعتبر ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بينما يعرقل اضطراب اتصالات الهواتف المحمولة وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق معرفة الحصيلة الرسمية بدقة.

His voice: There are hundreds of people trapped in the subway cars waiting for emergency help.#ChinaFloodspic.twitter.com/UZOvkjYUco — WoodmanK (@WoodmanK417) July 20, 2021

المصدر: رويترز