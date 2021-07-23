مسؤول إيراني يلبي دعوة المرشد ويتوجه إلى منطقة منتفضة

وصل نائب الرئيس الإيراني اسحق جهانغيري محافظة خوزستان لتقييم و معالجة الوضع خاصة أزمة المياه التي تشهدها المنطقة، وذلك تلبية لدعوة المرشد علي خامنئي للحكومة بمعالجة هذه المشكلة.

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ويرافق نائب الرئيس الإيراني في رحلته إلى محافظة خوزستان عدد من الوزراء.

وفي رحلته التي من المقرر أن تستغرق يومين سوف يزور جهانغيري بعض المناطق التي تشهد أزمة بيئية منها منطقة الهور العظيم، كما سيتفقد وضع السدود في المحافظة و على رأسها سد كرخة.

وسوف يلتقي نائب الرئيس الإيراني بوجهاء العشائر و عدد من الخبراء و النخب في المحافظة ليطلع على متطلبات المواطنين.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه في جنوب غرب البلاد، ودعا الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة.

المصدر: RT