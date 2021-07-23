إيران.. خامنئي "يتفهم" استياء المحتجين على أوضاعهم ويدعو الحكومة لحل مشاكلهم

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه في جنوب غرب البلاد، ودعا الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة.

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وأضاف المرشد تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها محافظة خوزستان خلال الفترة الماضية: "في السنوات الماضية تم تقديم نصائح وخطط علمية لإدارة المياه في خوزستان، ولو عمل بها من قبل المسؤولين لما كنا نشهد هذه الحالة في المحافظة".

وتابع: "في الأيام الأخيرة تابعنا بقلق معضلة خوزستان وأزمة المياه ومشكلات المواطنين هناك، من المؤلم أن نشاهد معاناة المواطنين و استياءهم في محافظة غنية بالموارد الطبيعية والمشاريع الصناعية، خاصة وأن أبناء المحافظة اثبتوا ولاءهم ووفاءهم للثورة".

وقال المرشد: "لا يمكن لوم المواطنين على استيائهم، فمشكلة المياه ليست مشكلة صغيرة و عابرة، خاصة مع درجات الحرارة العالية التي تشهدها المحافظة".

وأكد أنه " يتعين على المسؤولين والحكومة القادمة الجد في متابعة مشكلات محافظة خوزستان، الشعب في خوزستان كان في واجهة المشاكل طوال الحرب التي فرضت على إيران، وأنا شهدت بنفسي كيف وقف هذا الشعب بوفاء تام وأرسل شبابه ورجاله ونساءه لجبهات القتال. هذا الشعب الوفي والمحب لا يجب أن يواجه هذه المشكلات".

المصدر: RT