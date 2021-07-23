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إيران.. مقتل شاب وجرح آخرين جراء احتجاجات بجنوب البلاد

أخبار العالم

إيران.. مقتل شاب وجرح آخرين جراء احتجاجات بجنوب البلاد
تويتر
الاحتجاجات في إيران
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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، عن مقتل شاب في العشرين من عمره، وجرح اثنين آخرين، جراء احتجاجات ليلة أمس بمدينة اليغودرز بجنوب إيران.

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وقالت السلطات إن عناصرها استُهدفوا بطلقات نارية من قبل مجهولين، والبحث جار من قبل القوات الأمنية للعثور على الجناة.

واستمرت أمس الخميس الاحتجاجات على نقص المياه في جنوب غرب إيران لليلة السادسة، وسط تصاعد أعمال العنف، فيما ردد المحتجون في العاصمة طهران شعارات مناهضة للحكومة والمرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: RT

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