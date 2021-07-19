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مسؤول إثيوبي: قوات تيغراي تدخل أراضي إقليم عفر

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مسؤول إثيوبي: قوات تيغراي تدخل أراضي إقليم عفر
Reuters STRINGER
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أكد المتحدث باسم إقليم عفر الإثيوبي، أحمد كلويتا، أن "قوات من إقليم تيغراي الشمالي شنت هجمات في أراضي هذا الإقليم".

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وأشار أحمد كلويتا إلى أن "مقاتلين من تيغراي عبروا إلى الإقليم يوم السبت"، لافتا إلى أن "قوات الإقليم وميليشيات متحالفة معها لا تزال تشتبك معهم اليوم الاثنين".

وكشف المتحدث أن "قوات الجيش الاتحادي الإثيوبي في طريقها الآن إلى الإقليم، وسنتعاون معها في القضاء على قوات تيغراي".

في الجهة المقابلة، أفاد المتحدث باسم قوات تيغراي، جيتاتشو ريدا، بـ"وقوع اشتباكات في عفر في العطلة الأسبوعية"، وأضاف: "لسنا مهتمين بأي مكاسب إقليمية في عفر، بل نهتم أكثر بإضعاف قدرات العدو القتالية".

وأكد ريدا أن "قوات إقليم تيغراي صدت ميليشيات من إقليم أوروميا الإثيوبي، أرسلت للقتال في صفوف قوات إقليم عفر".

المصدر: "رويترز"

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