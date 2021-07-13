سفير فرنسا في كييف: لودريان سيشارك في قمة "منصة القرم" في أغسطس المقبل

أعلن سفير فرنسا لدى كييف إيتيان لو بونسان أن وزير خارجية بلاده جان إيف لودريان سيمثل باريس في لقاء الدول المشاركة في "منصة القرم" الذي تستضيفه كييف في أغسطس المقبل.

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وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تجهد دائبة على إعادة شبه جزيرة القرم تحت سيادتها. وأضاف أنه في هذا الإطار تم إطلاق "منصة القرم" التي تخطط كييف استخدامها لمناقشة موضوع "استعادة القرم". وعرض الجانب الأوكراني على عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى اللقاء المزمع عقده في 23 أغسطس المقبل.

وفي تصريحات صحفية قال السفير الفرنسي لدى أوكرانيا اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن إعادة طرح موضوع ضم القرم بطريقة غير شرعية فكرة جيدة. لذا فنحن نؤكد مشاركتنا. ووزير خارجيتنا السيد لودريان هو الذي سيمثل فرنسا في كل من قمة منصة القرم والاحتفالات بمناسبة مرور 30 عاما على إعلان استقلال أوكرانيا".

وأصبحت شبه جزيرة القرم الأوكرانية إقليما روسيا بعد استفتاء شعبي نظم هناك في مارس عام 2014 وصوت أكثر من 95% من سكان المنطقة لصالح دخولها تحت سيادة روسيا، فيما لا تزال كييف تدعي أن القرم جزء من أراضيها "محتل مؤقتا".

وقالت موسكو مرارا أن إعادة الوحدة بين روسيا وشبه الجزيرة (التي دخلت تشكيلة الجمهورية الأوكرانية السوفيتية عام 1954، بموجب قرار اتخذه الزعيم السوفيتي آنذاك نيكيتا خروشوف، لاعتبارات اقتصادية وإدارية) جرت بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موضوع القرم تم حسمه نهائيا.

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المصدر: "نوفوستي"