أردوغان يعلن عن تأييده لـ"منصة القرم"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأييده لـ"منصة القرم الدولية" عقب محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تطرقا خلالها لجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أردوغان أكدنا دعمنا لـ"منصة القرم" التي تهدف أوكرانيا من خلالها إلى توحيد المجتمع الدولي حول شبه الجزيرة"، مشيرا إلى أن بلاده "دافعت بقوة عن سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها".

وأضاف أن "تحسين مستوى معيشة تتار القرم الذين اضطروا لمغادرة وطنهم، مسؤولية تاريخية وإنسانية".

وتطمح كييف خلال قمة "منصة القرم" المزمع عقدها في أغسطس المقبل، لمناقشة مسألة "عودة" شبه جزيرة القرم الروسية، حيث دعت أوكرانيا دولا متعددة للانضمام إلى المنصة المذكورة بما فيها تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التركي في أكتوبر الماضي، إن "أنقرة لا تعترف بالجمهورية منطقة روسية وتعتزم دعم تتار القرم مع أوكرانيا"، فيما حث مسؤولون روس من جزيرة القرم الزعيم التركي على "عدم تقديم استنتاجات متسرعة بشأن وضع شبه الجزيرة، والتأكد من انتمائها الروسي بزيارتها شخصيا".

المصدر: "نوفوستي"