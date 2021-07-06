 
مباشر
عاجل
فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 27 شخصا في أقصى شرق روسيا

تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

أخبار العالم

تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
MfaEgypt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrn2

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في إطار التنسيق المشترك للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

إقرأ المزيد
برلماني مصري: نفوض السيسي بحل أزمة سد النهضة بعد إخطار الملء الثاني
برلماني مصري: نفوض السيسي بحل أزمة سد النهضة بعد إخطار الملء الثاني

وفي الشأن ذاته، التقى رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري بالمندوبين الدائمين وممثلي عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج "وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول ‎سد النهضة".

 

أفاد بذلك موقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المصدر: MfaEgypt

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا