تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في إطار التنسيق المشترك للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

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وفي الشأن ذاته، التقى رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري بالمندوبين الدائمين وممثلي عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج "وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول ‎سد النهضة".

تنسيق مصري سوداني مشترك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول #سد النهضة، وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي بنظيرته السودانية الوزيرة د. #مريم_الصادق المهدي @MofaSudan@Mariam_Sadig

🇪🇬 🤝🇸🇩 pic.twitter.com/vBTcG4EY3v — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 5, 2021

أفاد بذلك موقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المصدر: MfaEgypt