 
مباشر

برلماني مصري: نفوض السيسي بحل أزمة سد النهضة بعد إخطار الملء الثاني

أخبار العالم العربي

برلماني مصري: نفوض السيسي بحل أزمة سد النهضة بعد إخطار الملء الثاني
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrm8

قال برلماني مصري إن البرلمان والشعب المصريين يفوضان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة سد النهضة والتصدي لأي خطر على مياه نهر النيل، بعد إخطار إثيوبيا مصر بالملء الثاني للسد.

ووصف عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري محمود شعلان إخطار الملء الثاني بأنه "حبر على ورق ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع".

ونقلت "صدى البلد" عن شعلان قوله: "نواب البرلمان والشعب المصري على ثقة كاملة بقدرة الجيش المصري والقيادة السياسية في حل أصعب القضايا وصد أي خطر يهدد الأمن القومي المصري".

وأضاف: "على ثقة في الرئيس السيسي والشعب المصري باتخاذ اللازم للحفاظ على أمن واستقرار الأمن القومي للدولة".

إقرأ المزيد
وزير الري المصري يتلقى إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي لإبلاغه بالملء الثاني لسد النهضة
وزير الري المصري يتلقى إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي لإبلاغه بالملء الثاني لسد النهضة

وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

ورد الوزير المصري بتوجيه خطاب إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا الذي "يعد خرقا صريحا وخطيرا لإتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".

المصدر: "صدى البلد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا