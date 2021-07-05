برلماني مصري: نفوض السيسي بحل أزمة سد النهضة بعد إخطار الملء الثاني

قال برلماني مصري إن البرلمان والشعب المصريين يفوضان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة سد النهضة والتصدي لأي خطر على مياه نهر النيل، بعد إخطار إثيوبيا مصر بالملء الثاني للسد.

ووصف عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري محمود شعلان إخطار الملء الثاني بأنه "حبر على ورق ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع".

ونقلت "صدى البلد" عن شعلان قوله: "نواب البرلمان والشعب المصري على ثقة كاملة بقدرة الجيش المصري والقيادة السياسية في حل أصعب القضايا وصد أي خطر يهدد الأمن القومي المصري".

وأضاف: "على ثقة في الرئيس السيسي والشعب المصري باتخاذ اللازم للحفاظ على أمن واستقرار الأمن القومي للدولة".

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وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

ورد الوزير المصري بتوجيه خطاب إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا الذي "يعد خرقا صريحا وخطيرا لإتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".

المصدر: "صدى البلد"