الصحة الإسرائيلية: فعالية لقاح "فايزر" تنخفض لكنه ما زال فعالا ضد كورونا

تراجعت فعالية لقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 في منع حالات الإصابة والمرض، حسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم.

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رغم ذلك أشارت الوزارة إلى أن اللقاح "ما زال فعالا لدرجة كبيرة" في منع تفاقم المرض، وقالت إن فعالية اللقاح في منع الإصابة والمرض المصحوب بالأعراض انخفضت إلى 64 في المئة منذ 6 يونيو الماضي، وأضافت أن اللقاح في الوقت ذاته ما زال فعالا بنسبة 93 في المئة في منع دخول المرضى المستشفى أو تفاقم الإصابة بالفيروس.

ولم يرد في البيان إحصاءات تتعلق بالمستوى السابق للفيروس أو تفاصيل أخرى، لكن مسؤولين في الوزارة نشروا تقريرا في مايو الماضي لفت إلى أن اللقاح وفر وقاية من الإصابة ومن تلقي العلاج في المستشفى والأعراض الحادة بنسبة 95 في المئة.

ويتزامن نقص الفعالية مع انتشار متحور "دلتا" من الفيروس، إضافة إلى رفع قيود التباعد الاجتماعي في إسرائيل.

المصدر: رويترز