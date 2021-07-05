إسرائيل تبحث تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا مع وزير الصحة ومسؤولين آخرين، لبحث إمكانية تطعيم مواطنيه بجرعة ثالثة من لقاح كورونا.

إقرأ المزيد

وسيبحث بينيت في جلسة استثنائية بمشاركة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس وكبار المسؤولين في الوزارة، في احتمال تطعيم المواطنين الذين يشكون من ضعف الجهاز المناعي بجرعة ثالثة للقاح المضاد لكورونا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن ذلك يأتي بهدف استغلال اللقاحات المتوفرة حاليا في البلاد قبل انتهاء صلاحيتها في أواخر شهر يوليو الجاري.

وكان تقرير نشرته وكالة CNBC الأمريكية، أفاد بأن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي تصدرت القائمة العالمية بالجرعات المقدمة لكل 100 شخص في بداية 2021، أظهرت بيانات اتجاهات متباينة بعد ستة أشهر.

ولفتت تقرير CNBC إلى أن الإصابات اليومية في إسرائيل كانت انخفضت باعتبارها محصلة طبيعية للتقدم المحرز في برنامج التطعيم، لكنها شهدت ارتفاعا سريعا مجددا في الأيام الأخيرة من شهر يونيو.

وقال رئيس الجمعية الإسرائيلية لأطباء الصحة العامة ناداف دافيدوفيتش إن المتحور Delta المعدي للغاية، هو المسؤول عن حوالي نصف الإصابات الجديدة في إسرائيل.

المصدر: مكان+ CNBC