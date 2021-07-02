"تايمز أوف إسرائيل": شركة "فايزر" ترفض طلب تل أبيب تمديد صلاحية 1.4 مليون لقاح

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن شركة الأدوية "فايزر" المصنعة للقاح كورونا، رفضت طلب إسرائيل تمديد صلاحية اللقاحات التي لديها إلى ما بعد يوليو.

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وجاء قرار الرفض لعدم وجود ما يكفي من المعلومات الطبية التي تسمح بالموافقة على مثل هذا الطلب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت أمس، إلى مفاوضات تجريها السلطات الصحية في إسرائيل مع بريطانيا بهدف تبادل أكثر من مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر" ستنتهي صلاحيتها في نهاية يوليو الجاري.

وفي حال لم تتوصل إسرائيل لصفقة تبادل اللقاحات مع إحدى الدول، فستضطر إلى إتلاف 1.4 مليون لقاحا موجودا في ثلاجات وزارة الصحة.

وكانت إسرائيل طلبت من شركة "فايزر" تمديد صلاحية اللقاحات لديها، كما يحدث أحيانا مع أنواع أخرى من الأدوية، حتى يتسنى لها استبدالها مع دولة ثانية أو بيعها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل