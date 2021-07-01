إسرائيل تفاوض بريطانيا على صفقة تبادل لقاحات "فايزر" منتهية الصلاحية

بدأت السلطات الصحية الإسرائيلية مفاوضات مع بريطانيا لتبادل قرابة 1.4 مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر" ستنتهي صلاحيتها في نهاية يوليو الجاري.

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وأعرب مسؤولون كبار في وزارة الصحة الإسرائيلية عن قلقهم من فقدان مئات الآلاف من اللقاحات، لذلك تجري الوزارة في هذه الأيام اتصالات متقدمة مع بريطانيا بشأن التبادل، حيث من المتوقع أن تسلم إسرائيل مليون جرعة إلى بريطانيا خلال أيام، في مقابل مليون جرعة تتسلمها إسرائيل في سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن مثل هذه الصفقة في حال تم الاتفاق عليها يجب أن تحظى بموافقة شركة "فايزر"، وسيتم تحسين اللقاحات التي ستسلم إلى إسرائيل، إذ ستكون أيضا أكثر فاعلية ضد طفرات جديدة ومنها طفرة "دلتا" الهندية.

وقال موقع "إسرائيل 24" إن وزارة الصحة الإسرائيلية تبحث عن بديل آخر في حال تعثر الصفقة وهو تمديد تاريخ صلاحية اللقاحات، حيث طلبت إسرائيل مؤخرا من شركة "فايزر" تمديد تاريخ الصلاحية، كما يحدث أحيانا مع أنواع أخرى من الأدوية.

المصدر: إسرائيل 24