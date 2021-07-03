 
مباشر

بلينكن للبيلاروسيين في عيد استقلال بلادهم: "تحيا بيلاروس"

أخبار العالم

بلينكن للبيلاروسيين في عيد استقلال بلادهم:
Reuters Ben Stansall
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr2b

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الولايات المتحدة تدعم ما وصفه بنضال الشعب البيلاروسي من أجل الديمقراطية والحرية.

إقرأ المزيد
بلينكن: تم منع بيع تذاكر السفر إلى بيلاروس بطلب مني
بلينكن: تم منع بيع تذاكر السفر إلى بيلاروس بطلب مني

وفي تغريدة على "تويتر" نشره بمناسبة العيد الوطني لبيلاروس، ذكر بلينكن أن هذا اليوم يصادف مرور 77 عاما على احتلال العاصمة البيلاروسية مينسك من قبل ألمانيا النازية، مضيفا :"لقد تم تذكيرنا بنضال البيلاروسيين المستمر من أجل مستقبل أفضل".

وتابع الوزير الأمريكي مخاطبا الشعب البيلاروسي: "الولايات المتحدة تدعم سعيكم إلى الكرامة والحرية والديمقراطية"، مضيفا باللغة البيلاروسية: "تحيا بيلاروس"، وهو شعار يرفعه المتظاهرون في بيلاروس الذي يحتجون، منذ أغسطس الماضي، على إعلان الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس، والتي فاز بها ألكسندر بوكاشينكو.

وفي وقت سابق أكد بلينكن، وهو يعلق على فرض الدول الغربية عقوبات جديدة ضد مينسك، دعم الولايات المتحدة المستمر لـ "التطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي"، في إشارة إلى مطالب المعارضة البيلاروسية، التي تتهها مينسك بالعمل التخريبي لصالح الغرب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا