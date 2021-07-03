بلينكن للبيلاروسيين في عيد استقلال بلادهم: "تحيا بيلاروس"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الولايات المتحدة تدعم ما وصفه بنضال الشعب البيلاروسي من أجل الديمقراطية والحرية.

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وفي تغريدة على "تويتر" نشره بمناسبة العيد الوطني لبيلاروس، ذكر بلينكن أن هذا اليوم يصادف مرور 77 عاما على احتلال العاصمة البيلاروسية مينسك من قبل ألمانيا النازية، مضيفا :"لقد تم تذكيرنا بنضال البيلاروسيين المستمر من أجل مستقبل أفضل".

Today marks the 77th anniversary of the end of Nazi Germany’s brutal occupation of Minsk. We’re reminded of Belarusians' continued struggle for a brighter future. To the people of Belarus: The United States supports your quest for dignity, freedom, and democracy. Zhyvye Belarus! — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 3, 2021

وتابع الوزير الأمريكي مخاطبا الشعب البيلاروسي: "الولايات المتحدة تدعم سعيكم إلى الكرامة والحرية والديمقراطية"، مضيفا باللغة البيلاروسية: "تحيا بيلاروس"، وهو شعار يرفعه المتظاهرون في بيلاروس الذي يحتجون، منذ أغسطس الماضي، على إعلان الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس، والتي فاز بها ألكسندر بوكاشينكو.

وفي وقت سابق أكد بلينكن، وهو يعلق على فرض الدول الغربية عقوبات جديدة ضد مينسك، دعم الولايات المتحدة المستمر لـ "التطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي"، في إشارة إلى مطالب المعارضة البيلاروسية، التي تتهها مينسك بالعمل التخريبي لصالح الغرب.

المصدر: RT