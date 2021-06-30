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بلينكن: تم منع بيع تذاكر السفر إلى بيلاروس بطلب مني

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بلينكن: تم منع بيع تذاكر السفر إلى بيلاروس بطلب مني
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه تم منع الأمريكيين من شراء تذاكر سفر إلى بيلاروس بطلب منه.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، من خلال تغريدة على "تويتر"، بالشكر لوزارة النقل على الاستجابة لطلبه بمنع بيع تذاكر السفر من الولايات المتحدة إلى جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا).

وقال: "إننا نحمل نظام (رئيس بيلاروس ألكسندر) لوكاشينكو المسؤولية تصرفاته الخطيرة وتجاهل القواعد الدولية".

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في وقت سابق أنها تقترح حظر بيع تذاكر الطيران للركاب إلى بيلاروس، بما في ذلك الرحلات الجوية التي لها اتصالات في دول ثالثة، وذلك على خلفية حادث هبوط طائرة شركة "رايان إير" الارلندية في العاصمة البلاروسية مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

المصدر: نوفوستي

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