بلينكن: تم منع بيع تذاكر السفر إلى بيلاروس بطلب مني

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه تم منع الأمريكيين من شراء تذاكر سفر إلى بيلاروس بطلب منه.

Thanks @SecretaryPete and @USDOT for quickly issuing an order, at my request, proposing to prohibit the sale of passenger air transportation between the U.S. and Belarus. We're holding Lukashenka's regime to account for its dangerous actions and disregard of international norms. https://t.co/7QnV5Xs5yW — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2021

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، من خلال تغريدة على "تويتر"، بالشكر لوزارة النقل على الاستجابة لطلبه بمنع بيع تذاكر السفر من الولايات المتحدة إلى جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا).

وقال: "إننا نحمل نظام (رئيس بيلاروس ألكسندر) لوكاشينكو المسؤولية تصرفاته الخطيرة وتجاهل القواعد الدولية".

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في وقت سابق أنها تقترح حظر بيع تذاكر الطيران للركاب إلى بيلاروس، بما في ذلك الرحلات الجوية التي لها اتصالات في دول ثالثة، وذلك على خلفية حادث هبوط طائرة شركة "رايان إير" الارلندية في العاصمة البلاروسية مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

المصدر: نوفوستي