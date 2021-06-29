السلطات الأمريكية تعتزم فرض قيود على الرحلات الجوية إلى بيلاروس

أفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن وزارة النقل الأمريكية قررت فرض قيود على الرحلات الجوية إلى بيلاروس بعد اعتقال السلطات البيلاروسية الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وحسب المصادر، فإن وزارة النقل تخطط للإعلان عن هذا القرار اليوم الثلاثاء.

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وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة ستكون رمزية للتعبير عن القلق إزاء احتجاز بروتاسيفيتش، حيث كانت الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة وبيلاروس قد تعرضت للقيود في وقت سابق.

ويأتي ذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس، متهما السلطات البيلاروسية بانتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب اعتقال بروتاسيفيتش وصديقته.

المصدر: "بلومبيرغ"