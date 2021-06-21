الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في بيلاروس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مددت العقوبات المفروضة على بيلاروس، وفرضت عقوبات جديدة تستهدف 16 فردا وخمس وزارات ومؤسسات.

وتشمل العقوبات الأمريكية لجنة أمن الدولة في بيلاروس، والإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في وزارة الداخلية البيلاروسية، والقوات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة بريست، مركز مينسك لعزل المجرمين والمخالفين للقانون.

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ومست العقوبات الأمريكية الجديدة، ناتاليا إيسمونت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروس، ورئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي ناتاليا كوتشانوفا ، وقائد قوات "ألفا" الخاصة في المخابرات سيرغي زوبكوف، وقائد شرطة مدينة مينسك ميخائيل غريب ونائب وزير العدل في بيلاروس سيرغي كالينوفسكي. وشملت قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة، المدعي العام لبيلاروس أندريه شفيد.

المصدر: نوفوستي