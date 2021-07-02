أنقرة ترفض قرار واشنطن إدراج تركيا في قائمة الدول التي تجند الأطفال

رفضت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها قرار الولايات المتحدة إدراج تركيا على قائمة الدول التي تمارس تجنيد الأطفال.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس تقرير "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا" لـ"فرقة السلطان مراد" في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة وتقول الخارجية الأمريكية إنه يجند ويسخر الأطفال في القتال.

وهذه المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن تركيا لها صلة بتجنيد الأطفال في ليبيا، وأن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.

المصدر: "رويترز"