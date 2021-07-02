لوكاشينكو يعلن إحباط نشاط خلايا إرهابية مرتبطة بدول غربية ويغلق الحدود مع أوكرانيا

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن "عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب" نفذت في بلاده، وخلصت إلى تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بدول غربية وكانت تنشط في بيلاروس.

وصرح لوكاشينكو اليوم الجمعة خلال تجمع احتفالي أقيم بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، بأن الصحفي في قناة "إس تي في" الحكومية غريغوري أزارينوك تعرض الليلة الماضية لمحاولة اغتيال.

وتابع أن هدف هذا المخطط كان اختطاف الصحفي المذكور ونقله إلى الغابة بصندوق سيارة و"قطع لسانه" هناك.

وأشار لوكاشينكو إلى أن أجهزة الأمن البيلاروسية اكتشفت اليوم "خلايا إرهابية نائمة تسمى وحدات الدفاع الذاتي"، هدفها الاستيلاء على الحكم بالقوة في "اليوم إكس".

وذكر أن هذا اليوم لم يحدد بعد، وأن ألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا تقف وراء هذا المخطط.

وأمر لوكاشينكو قوات حرس الحدود البيلاروسية بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بالكامل، لمنع "تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر أراضيها إلى بلاده".

المصدر: "بيلتا"