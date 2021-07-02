لوكاشينكو يعلن تنفيذ "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب" في بيلاروس ويشير إلى تورط ألمانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن تنفيذ "عملية واسعة النطاق لمحاربة الإرهاب" في بلده.

وأفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية بأن لوكاشينكو تأخر اليوم الجمعة في الوصول إلى مراسم لتوزيع جوائز الدولة في مقر الرئاسة قصر الاستقبال.

وفسر الرئيس تأخره بالقول: "استكملنا اليوم عملية واسعة النطاق لمحاربة الإرهاب في البلاد. كانوا يبدو لنا أنهم سوف يحاولون خنقنا اقتصاديا، لكن الأمر ليس كذلك، ويستمر الإرهاب على نطاق أوسع داخل البلاد ضد الناس والمواقع".

وتعهد لوكاشينكو بالكشف عن تفاصيل العملية لاحقا.

وأشار الرئيس إلى تورط حكومة برلين في الأحداث الأخيرة، معربا عن نية مينسك تقديم احتجاج في هذا الصدد إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبعض القيادات الآخرين في بلدها.

واتهم لوكاشينكو الغرب مرارا وتكرارا في محاولة زعزعة الاستقرار في بلده الذي شهد اضطرابات اجتماعية بعد الإعلان عن فوز الرئيس بولاية سادسة في الانتخابات التي جرت في أغسطس 2020.

المصدر: "بيلتا"