زاخاروفا تدعو سفير بريطانيا في أوكرانيا لزيارة القرم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها تدعو سفير بريطانيا في أوكرانيا، لزيارة شبه جزيرة القرم.

وذكرت زاخاروفا السفير، بأنه من الممكن الوصول إلى هناك عن طريق جسر القرم أو عن طريق البحر، ولكن حتما ليس بواسطة المدمرات.

وأضافت زاخاروفا مخاطبة السفير: "نشكر السفارة البريطانية على ترويجها لإمكانيات المنتجعات في القرم. من جانبنا، ندعو السفير البريطاني لزيارة شبه الجزيرة. يمكن الوصول إلى هناك بالطائرة عبر مطار سيمفيروبول الجديد، وبالقطار أو بالسيارة عبر جسر القرم. ويمكن أيضا استخدام النقل المائي، باستثناء المدمرات طبعا".

وتابعت زاخاروفا: "بالنسبة إلى دونيتسك، فهم يمكن أن يردوا على ذلك بأنفسهم - لم أشك أبدا في مقدرة دونباس على ذلك".

وفي وقت سابق، أعربت السفارة البريطانية في كييف، قبيل مباراة إنجلترا – أوكرانيا في إطار بطولة أوروبا بكرة القدم، عن أملها في أن يتمكن المنتخب الأوكراني قريبا من اللعب في دونيتسك، ثم الذهاب في إجازة إلى شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي