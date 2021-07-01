بينها لشبونة.. البرتغال تعيد حظر التجول الليلي في 45 بلدية لمنع انتشار "دلتا" كورونا

قررت البرتغال إعادة فرض حظر التجول الليلي في 45 بلدية بينها لشبونة اعتبارا من يوم الجمعة، وذلك بعد تزايد انتشار وباء "كوفيد- 19" بسبب متحور "دلتا".

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وقالت وزيرة الدولة في الحكومة البرتغالية ماريانا فييرا دا سيلفا اليوم الخميس إن "حظر التنقل سيطبق على الطرقات العامة في المناطق الأكثر تضررا من حيث نسبة الإصابات بالفيروس، وبينها العاصمة البرتغالية وبورتو" وأوضحت في مؤتمر صحفي أن الحظر سيطبق يوميا من الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى أن الوضع تدهور الأسبوع الماضي مجددا، وأن الشروط غير متوافرة للقول إن الوباء تحت السيطرة.

وتخطت الإصابات بالفيروس في البرتغال عتبة الألفي حالة جديدة خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ منتصف فبراير حين كانت البلاد تخضع للإغلاق العام.

وتسبب انتشار متحور "دلتا" بانتشار العدوى في البلاد في الأسابيع الماضية.

وتلقى نحو 50% من السكان الجرعة الأولى من لقاح كورونا بينما استكمل 32% منهم التلقيح، حسب الإحصاءات الرسمية التي أكدت إصابة أكثر من 882 ألف شخص، توفي منهم 17 ألفا، وذلك من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين نسمة.

المصدر: أ ف ب