سلالة "دلتا" من كورونا "تنتشر بسرعة" من لشبونة إلى باقي البرتغال

أفاد تقرير بأن أكثر من 70% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة لشبونة هي من سلالة "دلتا" الأشد عدوى، وأن الفيروس انتقل إلى مدن برتغالية أخرى، ما تسبب في ارتفاع مقلق في عدد الإصابات.

وقال معهد الصحة الوطني البرتغالي، "ريكاردو جورجي"، في تقريره الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن سلالة "دلتا" التي جرى رصدها أول مرة في الهند تمثل 51% من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدل على أن هذه السلالة "تنتشر بسرعة" كما حدث في بريطانيا.

وارتفعت الإصابات الجديدة في البرتغال بواقع 1604 إصابات أمس الجمعة، وهي أكبر قفزة منذ 19 فبراير الماضي، عندما كانت هذه الدولة التي يزيد عدد سكانها قليلا على عشرة ملايين نسمة تفرض إجراءات العزل العام.

وإجمالا، سجلت البرتغال 871483 إصابة، و17081 وفاة، منذ بدء الوباء.

وتأتي القفزة في الإصابات بعد أن فتحت البرتغال، التي تعتمد على السياحة، أبوابها للزوار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في منتصف مايو الماضي، كما فتحت معظم الشركات أبوابها، ومع بداية موسم الصيف شهدت الشواطئ البرتغالية ازدحاما.

المصدر: رويترز