"بلومبيرغ": تحقيق مع محامي ترامب السابق في نشاط لوبي محتمل لصالح تركيا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا مع رودي جولياني محامي الرئيس السابق دونالد ترامب في نشاط لوبي محتمل لصالح تركيا.

وحسب معطيات الوكالة، فإن الوزارة تعمل منذ أكثر من سنة لمعرفة ما إذا كان جولياني قد مارس تأثيرا على ترامب في 2017 بهدف إسقاط تهم تبييض الأموال عن تاجر الذهب التركي رضا ضراب.

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ويفترض التحقيق أيضا أن جولياني قد يكون حاول التأثير على ترامب لغرض تسليم الداعية التركي المعارض فتح الله غولن لأنقرة، حيث يتهم بالإرهاب والتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 2016.

وتشير المصادر إلى أن التحقيق يجري بشكل منفصل عن التحقيق في نشاط اللوبي المحتمل جولياني في أوكرانيا.

المصدر: "بلومبيرغ"