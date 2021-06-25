محكمة في نيويورك تلغي ترخيص محامي ترامب لمزاولة المهنة

حظر قرار من محكمة استئناف أمريكية على رودي جولياني ممارسة المحاماة في نيويورك لتقديمه "بيانات كاذبة" أثناء محاولته إقناع محكمة بإلغاء إعلان هزيمة دونالد ترامب في السباق الرئاسي.

وقالت لجنة تأديبية في مذكرتها الخاصة بتعليق رخصة جولياني إن هناك "دليلا قاطعا على أن جولياني قدم بيانات كاذبة للمحاكم، وللرأي العام، وللنواب المشرعين، أثناء دفعه بنظريات تزعم تزوير الانتخابات".

وأضافت اللجنة: "تمزقت هذه البلاد بالهجوم المستمر على شرعية انتخابات 2020 وعلى رئيسنا الحالي، جوزيف آر. بايدن".

وأوضحت أن "بصمة ديمقراطيتنا ظاهرة على الانتخابات الحرة والنزيهة. والبيانات الكاذبة التي تهدف لفقدان الثقة في انتخاباتنا وتسفر عن فقدان الثقة في الحكومة تدمر بشكل عام العمل السليم في مجتمع حر".

وسيمنع الحكم الموقع اليوم الخميس جولياني من تمثيل الموكلين كمحام.

وأرسلت رسالة تطلب التعقيب على الحكم اليوم الخميس إلى جولياني ومحاميه.

المصدر: أ ب