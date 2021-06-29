 
مباشر

بيان للجيش الوطني الليبي بشأن نبأ تعرض قاعدة "الويغ" الجوية لهجوم

أخبار العالم

بيان للجيش الوطني الليبي بشأن نبأ تعرض قاعدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpv4

نشر حساب المتحدث الرسمي باسم "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي" بيانا نفى فيه ما تردد عن تعرض مطار "الويغ" العسكري إلى هجوم.

إقرأ المزيد
تركيا: لن نسمح بوضع قواتنا في ليبيا في كفة واحدة مع الميليشيات
تركيا: لن نسمح بوضع قواتنا في ليبيا في كفة واحدة مع الميليشيات

ووصف البيان ما تداولته بهذا الشأن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "خبر كاذب وعار من الصحة".

ونقل البيان تأكيد "العميد ركن محمد الخازمي، ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العرببة الليبية".

 ورأى الخازمي أن الغرض من مثل هذه الإشاعات يتمثل في "التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوببة، وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوببة"، مشددا على أن "العملية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام المشير أركان حرب خليفه بلقاسم حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة".

يشار إلى أن قاعدة "الويغ" الجوية تقع في جنوب ليبيا قرب الحدود مع تشاد، وتوصف بأنها قاعدة جوية استراتيجية متقدمة في عمق الصحراء الليبية.

المصدر: LNAspox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا