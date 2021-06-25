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تركيا: لن نسمح بوضع قواتنا في ليبيا في كفة واحدة مع الميليشيات

أخبار العالم العربي

تركيا: لن نسمح بوضع قواتنا في ليبيا في كفة واحدة مع الميليشيات
Reuters Murad Sezer
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أكدت تركيا أنها أصرت خلال مؤتمر برلين الثاني بشأن التسوية الليبية على أن وضع علامة المساواة بين قواتها المتواجدة في ليبيا مع الميليشيات غير القانونية هناك أمر غير مقبول.

وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش للصحفيين اليوم الجمعة: "أكدنا (خلال مؤتمر برلين) أننا لن نسمح بوضع مدربينا ومستشارينا العسكريين في ليبيا على الكفة نفسها مع المرتزقة غير القانونيين".

كما تطرق المتحدث إلى الخلافات القائمة بين تركيا واليونان، قائلا إن أنقرة لا تزال ملتزمة باتفاقية أثينا (الخاصة بحظر التدريبات العسكرية في بحر إيجة خلال الموسم السياحي) لكنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مخالفة هذه الاتفاقية من قبل اليونان بشكل صارخ.

المصدر: "الأناضول"

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