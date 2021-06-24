الدبيبة وبليكن يؤكدان ضرورة خروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية.

نشكر الولايات المتحدة 🇺🇸 على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في بلدنا وأكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 24, 2021

وقال الدبيبة على صفحته في "تويتر" : "نشكر الولايات المتحدة على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في بلدنا، وهي أكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي".

وقال الدبيبة: "ناقشنا آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء، وكذالك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية".

بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى "لقاء بناء مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت".

وأكد في صفحته على "تويتر"، عقب مؤتمر برلين الثاني يوم أمس حول ليبيا، التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

Productive meeting with Libyan interim Prime Minister @dabaibahamid this morning, following yesterday’s Second Berlin Conference on Libya. The U.S. is committed to supporting the Libyan people as they work toward national elections in December 2021. pic.twitter.com/8avDvBzH93 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 24, 2021

المصدر: RT