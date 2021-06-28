البيت الأبيض يعلن أنه أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق

أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بشركائه في المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الضربات الجوية التي استهدفت "الميليشيات المدعومة من إيران مبررة"، مبينا أن الرئيس جو بايدن هو من أمر بشن هذه الضربات الجوية "للحد من التصعيد وهي كانت ضرورية ومناسبة".

وأضاف: "هذه الضربات الجوية تستهدف الحد من خطر التصعيد ولا علاقة لها بزيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى واشنطن"، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت لكن لم يتحدد الموعد بعد".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان أن "القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت مبكر من اليوم، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا".

المصدر: "رويترز"