موسكو تحذر لندن من تكرار الاستفزازات المماثلة لحادث مدمرة "ديفيندر"

حذر السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، بريطانيا من تكرار الاستفزازات على غرار انتهاك مدمرة "ديفيندر" البريطانية للمياه الروسية، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو قد يكون شديدا.

وقال كيلين في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة: "الآن من الصعب التأثير على العلاقات الروسية البريطانية لأنها في مأزق وقريبة من نقطة الجمود، ولذلك فإنني لا أتصور كيف يمكن جعلها أسوأ".

وتابع قائلا: "وعلى كل حال، إذا كان هناك أي تصعيد، وإذا تكررت استفزازات مماثلة، وخاصة بالقرب من سواحل القرم، فأنا لا استبعد أننا سنضطر للرد بشدة، وسيكون هناك مزيد من التدهور (للعلاقات)".

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يذكر أن مدمرة "ديفيندير" البريطانية دخلت مياه القرم في 23 يونيو الجاري. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه المدمرة، وألقت طائرة "سو 24" قنبلة في مسار السفينة البريطانية لتحذيرها قبل أن تغادر المياه الروسية.

من جهتها، ادعت بريطانيا أن تحركات سفينتها في "المياه الإقليمية الأوكرانية" كانت متوافقة مع القانون الدولي، وأضافت أن قواتها لم ترصد أي إطلاق نار تحذيري باتجاه السفينة.

واعتبرت موسكو سلوك السفينة البريطانية استفزازا خطيرا، حيث أكد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن روسيا ستستخدم كل الوسائل لحماية أراضيها، بما فيها العسكرية في حال الضرورة. كما وصفت موسكو التصريحات البريطانية بشأن الحادث بأنها "كاذبة".

المصدر: "نوفوستي"