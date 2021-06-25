بريطانيا: حادث المدمرة في البحر الأسود كان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مناسب

أكد رئيس هيئة الدفاع للمملكة المتحدة، الجنرال نيكولاس كارتير، أن حادث المدمرة البريطانية "Defender" في البحر الأسود "كان يمكن أن يسفر عن تصعيد غير مناسب".

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وقال كارتير، في حديث لصحيفة "The Daily Telegraph" نشر اليوم الجمعة: "ما يبقيني مستيقظا في الليل هو سوء تقدير محتمل جراء تصعيد غير مناسب. ما رأيناه في البحر الأسود يوم الأربعاء وضع قد يولده".

وأضاف الجنرال البريطاني الرفيع: "في هذه الحالة ذلك لم يحدث، لكن مثل هذه الأوضاع يجب التفكير فيها".

وأطلقت قوات للجيش الروسي أمس طلقات تحذيرية باتجاه مسار المدمرة البريطانية "Defender" بعد أن خرقت السفينة حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون الانصياع لمطالب الجانب الروسي.

ونفت السلطات البريطانية في حينه وقوع أي حوادث وإطلاق طلقات تحذيرية، على الرغم من نشر لقطات توثق لحظة الحادث.

والخميس استدعت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لدى لندن، ديبورا برونيرت، وأعربت لها عن "احتجاج شديد على التصرفات الاستفزازية والخطيرة للسفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الإقليمية الروسية".

المصدر: "The Daily Telegraph" + وكالات