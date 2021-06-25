اليونان.. اتهام كاهن مجرد من صلاحياته بمهاجمة أساقفة بالأسيد

وجه القضاء اليوناني اتهامات جنائية إلى كاهن أرثوذكسي مجرد من صلاحياته على خلفية سلسلة هجمات بالحمض الحارق (الأسيد) استهدفت غالبا أساقفة بارزين.

ونقل المتهم الآلبالغ من العمر 37 عاما إلى محكمة أمس الخميس مقيدا بالأصفاد وتحت حراسة مشددة.

وأكد محامي المتهم للصحفيين أمام مقر المحكمة أن المادة الحارقة التي استخدمت في الهجوم هي الأسيد، لافتا إلى أن موكله يعاني من مرض نفسي ويتناول دواء قويا.

واعتقل هذا الرجل في أثينا مساء الأربعاء بعد أن رش الحمض الحارق على مجموعة من الأساقفة عقب إقرارهم بتجريده من مهامه خلال جلسة استماع تأديبية.

وأسفر هذا الهجوم عن إصابة سبعة أساقفة بارزين وثلاثة أشخاص آخرين بينهم ضابط شرطي أصيب بحروق أيضا خلال إلقاء القبض على الجاني.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى واثنان منهم في حالة أخطر من الآخرين.

وأكد مسؤولون في الكنيسة أن تجريد الجاني من مهامه جاء بسبب ارتكابه مخالفات لقواعد الكنيسة والقانون العام، منها الاحتيال وحيازة مخدرات ونشر تهديدات في مواقع التواصل قبل جلسة الأربعاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"