إصابة 6 أساقفة يونانيين بحروق إثر هجوم بمادة كاوية
Reuters COSTAS BALTAS
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قالت السلطات اليونانية إن ستة من أساقفة الروم الأرثوذكس نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم بمادة كاوية خلال جلسة تأديبية ضد قس في أثينا.
ووقع الحادث في وقت متأخر الأربعاء، خلال اجتماع لكبار مسؤولي الكنيسة، وتم القبض على رجل باعتباره المهاجم المشتبه به. كما أصيب شرطي ساعد في كبح جماح المشتبه به.
وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد نوع المادة الكاوية التي تم استخدامها، لكنها أضافت أن الأساقفة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق.
المصدر: أ ب