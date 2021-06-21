إسرائيل: لم نقدم لقاحا واحدا منتهي الصلاحية للفلسطينيين

قال شيزي ليفي المسؤول في الصحة الإسرائيلية إن تل أبيب تستخدم نفس اللقاحات التي رفضتها السلطة الفلسطينية لتطعيم مواطنيها ضد كورونا، وأن إسرائيل لم تقدم لقاحا واحدا منتهي الصلاحية.

وأضاف: "قدمنا ​​نفس اللقاحات التي نستخدمها الآن لشعبنا وأطفالنا. إسرائيل ستواصل محاولة المساعدة في تقديم اللقاحات للفلسطينيين".

وتابع: "اللقاحات خرجت من المخازن في ظل أشد الضوابط ودرجة الحرارة المناسبة... كل ما قدمناه لهم كان صالحا للاستخدام".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز الأسبوع الماضي أن إسرائيل سترسل 1.4 مليون لقاح من شركة "فايزر" ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفسطينية أنها أعادت حوالي 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر" تنتهي صلاحيتها في 30 يونيو 2021 إلى إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"