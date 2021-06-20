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الصحة الفلسطينية ترجع حوالي 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر" لإسرائيل

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الصحة الفلسطينية ترجع حوالي 90 ألف جرعة من لقاح
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الصحة الفسطينية، أنها أرجعت حوالي 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، تنتهي صلاحيتها في 30 يونيو 2021 إلى إسرائيل.

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وقالت الوزارة في بيان، إن اللقاح ليس تبرعا من إسرائيل بل تم شراؤه من شركة "فايزر" وتم دفع ثمنه مسبقا من خزينة الدولة.

وأضافت أن تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من الشركة الأم طبقا لاتفاق وزارة الصحة معها وللتسريع في توفير اللقاحات للفلسطينيين من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت الوزارة أنها ستعيد التفاوض مع شركة "فايزر" ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع الشركة الأم وفق شروط السلامة والأمان وتاريخ الصلاحية.

المصدر: RT

 

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