بايدن: نتنافس مع القوى التسلطية ولا أسعى إلى نزاع مع الصين

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القوى "الديمقراطية" تخوض منافسة مع الدول التسلطية وليس فقط الصين، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع معها.

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وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في كورنوال البريطانية: "نحن في تنافس ليس مع الصين في ذاتها وإنما مع الحكام المتسلطين والحكومات التسلطية في جميع أنحاء العالم حول ما إذا سيكون بإمكان الديمقراطيات التنافس معهم أم لا في القرن الـ21 الذي يشهد تغيرات على نحو سريع".

وتابع الرئيس الأمريكي، في تطرقه إلى قرارات قمة "G7" حول الصين على وجه التحديد: "أعتقد أنكم سترون فقط الوضوح في التعامل مع الصين".

وأضاف: "كما قلت بنفسي (للرئيس الصيني) شي جين بينغ فأنا لا أبحث عن نزاع. وحيث نتعاون سنتعاون وعندما لا نتفق سأقول ذلك صراحة وسنتعامل مع الإجراءات غير المتسقة".

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وسبق أن قال بايدن مؤخرا إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، وخاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

المصدر: وكالات