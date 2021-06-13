مسؤول أمريكي: قادة "G7" يتوصلون إلى إجماع حول قضية الصين

أفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوصل قادة "G7" إلى توافق حول ضرورة اتخاذ نهج مشترك تجاه قيام الصين ببيع صادراتها بأسعار منخفضة وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

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وصرح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في حديث لوكالة "رويترز"، السبت: "أود القول إن هناك إجماعا فيما يتعلق بالرغبة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحريات الأساسية التي تستدعيها قيمنا المشتركة... هناك التزام باتخاذ إجراء ردا على ما نراه".

وذكر المسؤول أن مجموعة السبع اتخذت موقفا أقوى بكثير عما حدث قبل ثلاث سنوات عندما لم يرد ذكر للصين في البيان الختامي.

وأضاف أن قادة دول مجموعة السبع صاحبة أكبر وأكثر الاقتصادات تقدما في العالم اتفقوا أيضا على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بمرونة سلاسل الإمداد لضمان دعم كل دولة من الدول الديمقراطية للأخرى.

وسبق أن نقلت شبكة "CNN" أن محادثات قمة "G7" في إنجلترا شهدت خلافات حول قضية مواجهة الصين، حيث أصر بايدن وكذلك رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، على ضرورة اتخاذ نهج أكثر صرامة، بينما دعا كل من رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى إبراز مجالات للتعاون مع الطرف الصيني.

المصدر: "رويترز" + وكالات